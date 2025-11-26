Alexa+ in beta in Italia | alcuni utenti selezionati possono già provarla

Amazon ha iniziato a distribuire in Italia gli inviti per testare Alexa+, la nuova versione dell’assistente vocale basata su IA generativa. La beta segna il passo decisivo verso il lancio ufficiale, con conversazioni più naturali e funzioni avanzate per smart home e produttività. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Alexa+ in beta in Italia: alcuni utenti selezionati possono già provarla

