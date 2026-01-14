Amadeus al Verdi l' attesa versione firmata da Bruni e Frongia per il Teatro dell’Elfo

Al Teatro Verdi di Pordenone arriva in prima regionale lo spettacolo “Amadeus” di Peter Shaffer, adattato e diretto da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia per il Teatro dell’Elfo. L’evento, in programma venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle 20, rappresenta una delle principali proposte del cartellone di Prosa. Un’occasione per approfondire il capolavoro teatrale in una versione italiana firmata da due riconosciuti registi.

