Il teatro totale di Caterina Erba. Dai primi passi al Binario 7 alla conquista dell’Elfo a Milano.

Il teatro totale di Caterina Erba rappresenta un percorso di crescita artistica, iniziato al Binario 7 e proseguito con successo all’Elfo di Milano. Attrice appassionata, ha trasformato il sogno in una professione, affrontando ogni tappa con impegno e dedizione. Questa storia racconta il suo cammino, dalla formazione alle prime esperienze, evidenziando l’evoluzione di un talento nel panorama teatrale italiano.

C’è un momento, nel percorso di un’attrice, in cui il sogno smette di essere esercizio e diventa mestiere. Per Caterina Erba (nella foto), monzese, 26 anni, quel momento è arrivato sotto le luci del Teatro Elfo Puccini di Milano, uno dei templi della scena italiana. Qui, dal 21 ottobre al 16 novembre, ha interpretato Ann Deever in “ Erano tutti i miei figli “, affiancando interpreti come Elio De Capitani e Cristina Crippa, attrice e regista monzese, tra le fondatrici dello storico teatro meneghino. Ann Deever è un personaggio tutt’altro che secondario: giovane, determinata, capace di guardare in faccia le colpe degli adulti pur di raggiungere la verità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

