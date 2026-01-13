Napoli allarme meningite quattro casi al Cotugno | ma nessun focolaio

Da ilmattino.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si registrano quattro casi di meningite, di cui tre confermati come meningococco, presso l'ospedale Cotugno. Le condizioni dei pazienti, due giovani donne e un uomo, sono attentamente monitorate, ma al momento non si segnala un focolaio. La situazione è sotto controllo e vengono adottate tutte le misure preventive per evitare ulteriori diffusione.

  Sono tre i casi di pazienti affetti da meningite da meningococco ricoverati al Cotugno: due ragazze e un uomo. Le loro condizioni di salute, anche se sono tutti passati per la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli allarme meningite quattro casi al cotugno ma nessun focolaio

© Ilmattino.it - Napoli, allarme meningite, quattro casi al Cotugno: ma nessun focolaio

Leggi anche: Meningite a Napoli, nessun focolaio in corso: chiarimenti sui ricoveri al Cotugno

Leggi anche: Focolaio di meningite nei locali di Napoli, è tutto falso: la catena Whatsapp smentita dall’ospedale Cotugno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

napoli allarme meningite quattroMeningite a Napoli, fake news crea allarme: cosa sapere davvero sulla malattia - Smentito l’allarme meningite a Napoli: la fake news è montata con catene WhatsApp. quifinanza.it

napoli allarme meningite quattroNAPOLI - Ospedale Colli smentisce social, 'no focolai meningite’ - Lo ha reso noto l'Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Cotugno specializzato nella cura delle malattie i ... casertafocus.net

napoli allarme meningite quattroTre casi di meningite a Napoli, ma nessun focolaio - L'ospedale dei Colli chiarisce: "Non c'è alcuna correlazione, matrici patogene diverse" ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.