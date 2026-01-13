Napoli allarme meningite quattro casi al Cotugno | ma nessun focolaio

A Napoli si registrano quattro casi di meningite, di cui tre confermati come meningococco, presso l'ospedale Cotugno. Le condizioni dei pazienti, due giovani donne e un uomo, sono attentamente monitorate, ma al momento non si segnala un focolaio. La situazione è sotto controllo e vengono adottate tutte le misure preventive per evitare ulteriori diffusione.

NAPOLI - Ospedale Colli smentisce social, 'no focolai meningite’ - Lo ha reso noto l'Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Cotugno specializzato nella cura delle malattie i ... casertafocus.net

Tre casi di meningite a Napoli, ma nessun focolaio - L'ospedale dei Colli chiarisce: "Non c'è alcuna correlazione, matrici patogene diverse" ... msn.com

