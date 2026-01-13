Napoli allarme meningite quattro casi al Cotugno | ma nessun focolaio
A Napoli si registrano quattro casi di meningite, di cui tre confermati come meningococco, presso l'ospedale Cotugno. Le condizioni dei pazienti, due giovani donne e un uomo, sono attentamente monitorate, ma al momento non si segnala un focolaio. La situazione è sotto controllo e vengono adottate tutte le misure preventive per evitare ulteriori diffusione.
Sono tre i casi di pazienti affetti da meningite da meningococco ricoverati al Cotugno: due ragazze e un uomo. Le loro condizioni di salute, anche se sono tutti passati per la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Meningite a Napoli, nessun focolaio in corso: chiarimenti sui ricoveri al Cotugno
Leggi anche: Focolaio di meningite nei locali di Napoli, è tutto falso: la catena Whatsapp smentita dall’ospedale Cotugno
Meningite a Napoli, fake news crea allarme: cosa sapere davvero sulla malattia - Smentito l’allarme meningite a Napoli: la fake news è montata con catene WhatsApp. quifinanza.it
NAPOLI - Ospedale Colli smentisce social, 'no focolai meningite’ - Lo ha reso noto l'Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Cotugno specializzato nella cura delle malattie i ... casertafocus.net
Tre casi di meningite a Napoli, ma nessun focolaio - L'ospedale dei Colli chiarisce: "Non c'è alcuna correlazione, matrici patogene diverse" ... msn.com
Napoli – Non si ferma l’allarme sicurezza nelle arterie principali del capoluogo campano. L’ultimo episodio di cronaca vede come protagonista, suo malgrado, uno studente tedesco di 22 anni, in città per il progetto di scambio universitario Erasmus. Secondo u x.com
Uomo disperso in mare all'altezza della Gaiola a Napoli, lanciato un allarme dopo il reperimento di una tavola da surf: in corso le ricerche della Guardia Costiera. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.