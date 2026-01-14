All you can eat di nuova generazione | apre i battenti il ristorante a buffet che unisce Oriente e Romagna
A Meldola, riapre il ristorante a buffet che combina sapori orientali e romagnoli. Situato in via Leonardo da Vinci 11, questo nuovo locale rinnova l’offerta tradizionale, mantenendo la qualità e l’accoglienza di sempre. Un’opportunità per gustare una vasta selezione di piatti in un ambiente rinnovato, senza rinunciare alla semplicità e alla sobrietà. Una proposta moderna, pensata per chi desidera scoprire nuove combinazioni di sapori in modo equilibrato.
Le serrande di via Leonardo da Vinci 11 si sono rialzate. I locali che per anni sono stati il punto di riferimento per tanti meldolesi con la storica pizzeria “Luisin” tornano ad accogliere i clienti, ma con una veste e una proposta gastronomica rinnovate. Ha aperto ufficialmente i battenti “La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
