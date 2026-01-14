All you can eat di nuova generazione | apre i battenti il ristorante a buffet che unisce Oriente e Romagna

A Meldola, riapre il ristorante a buffet che combina sapori orientali e romagnoli. Situato in via Leonardo da Vinci 11, questo nuovo locale rinnova l’offerta tradizionale, mantenendo la qualità e l’accoglienza di sempre. Un’opportunità per gustare una vasta selezione di piatti in un ambiente rinnovato, senza rinunciare alla semplicità e alla sobrietà. Una proposta moderna, pensata per chi desidera scoprire nuove combinazioni di sapori in modo equilibrato.

