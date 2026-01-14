Alberto Benzoni compagno socialista
Alberto Benzoni, figura di riferimento del socialismo italiano, ci lascia. La sua vita è stata guidata da un impegno costante per i valori di giustizia sociale e uguaglianza. Con questa morte, si perde un testimone importante di un’epoca e di un’ideale che ha segnato la storia del nostro paese. La sua memoria resta un richiamo alla continuità di un pensiero e di una lotta ancora attuali.
Con la scomparsa di Alberto Benzoni se ne va un pezzo di storia del socialismo italiano. Sta infatti negli ideali del socialismo la bussola che non ha mai smesso di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Alberto Benzoni, compagno socialista; Addio Alberto Benzoni. Socialista di valore dallo sguardo acuto.
Oggi il socialismo italiano piange il compagno Alberto Benzoni, politico e giornalista. Ho appreso la notizia dai compagni Giuliano Bastianello e Renato Marcon che lo ricordano così: Renato Marcon: Lo ricordo nel 1980, vicesindaco di Roma, a fare campagna facebook
