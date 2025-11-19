Al via nelle scuole il progetto Eco-Police | a Lanciano incontri con 400 studenti
“Eco-Police” entra nelle scuole superiori di Lanciano. Ad ospitare il progetto, nato dalla collaborazione tra l’assessorato alla transizione ecologica, il corpo di polizia locale ed EcoLan spa, sono stati, lunedì 17 novembre, il liceo classico Vittorio Emanuele II e il liceo artistico Palizzi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
