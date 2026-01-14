Al Teatro Nuovo ' La bicicletta gialla' | un viaggio teatrale per sognare

Da pisatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Nuovo di Pisa ospita domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:00 lo spettacolo ‘La bicicletta gialla’. Pensato per bambini dai 5 anni in su e le loro famiglie, l’evento si ispira all’omonimo albo illustrato di Matteo Pelliti e Riccardo Guasco. Un’occasione per vivere un’esperienza teatrale che invita a sognare e a condividere un momento di cultura e fantasia in famiglia.

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 17:00, il Teatro Nuovo di Pisa presenta ‘La bicicletta gialla’, uno spettacolo pensato per i bambini dai 5 anni in su e le loro famiglie, tratto dall’omonimo albo illustrato di Matteo Pelliti e Riccardo Guasco (ed. Topipittori). Frutto del progetto di VivaVoce. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: 'Il temporale forte', un viaggio teatrale nelle vite sospese dell'Italia del 1943 al Teatro Nuovo

Leggi anche: “Accade a Natale”, la Compagnia Teatrale dell’Aurora presenta al Nuovo Teatro Zappalà la commedia più richiesta della stagione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sul palco La Bicicletta Gialla.

teatro nuovo bicicletta giallaSul palco La Bicicletta Gialla - Nuovo appuntamento al Teatro Nuovo di Pisa per la stagione del Tetro Bambini, domenica prossima alle 17 con " La Bicicletta Gialla ", lo spettacolo, ispirato dall’omonimo albo illustrato – uscito nel ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.