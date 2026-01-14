Al Teatro Nuovo ' La bicicletta gialla' | un viaggio teatrale per sognare

Il Teatro Nuovo di Pisa ospita domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:00 lo spettacolo ‘La bicicletta gialla’. Pensato per bambini dai 5 anni in su e le loro famiglie, l’evento si ispira all’omonimo albo illustrato di Matteo Pelliti e Riccardo Guasco. Un’occasione per vivere un’esperienza teatrale che invita a sognare e a condividere un momento di cultura e fantasia in famiglia.

