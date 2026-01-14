Al Teatro Camploy Una chitarra per due raccoglie fondi per Emergency
Il 14 gennaio al Teatro Camploy si svolge “Una chitarra per due”, un evento musicale a favore di Emergency. Durante la serata, i musicisti Martina Bonati, Claudio Moro, Luca Pighi e Peppe Stasolla eseguiranno brani di Ivan Graziani e Pino Daniele. L’iniziativa, promossa dall’associazione organizzatrice, mira a raccogliere fondi per sostenere le attività dell’ospedale di Emergency.
Le note di Ivan Graziani e Pino Daniele suonate da Martina Bonati, Claudio Moro, Luca Pighi e Peppe Stasolla, componenti del progetto musicale “Una Chitarra per Due”, riempiranno il Teatro Camploy il 14 gennaio, dove si terrà una serata di solidarietà per Emergency, organizzata dall’associazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
