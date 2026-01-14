Al San Carlo in scena il desiderio di libertà dei popoli contro l' oppressione

Al San Carlo, si celebra il desiderio di libertà dei popoli contro l’oppressione. Nel 1848, il Nabucco di Verdi debuttò a Napoli, con l’obiettivo di sostenere la causa italiana. La penultima rappresentazione di quell’anno contribuì a finanziare il movimento di indipendenza, sottolineando il ruolo dell’opera come espressione di impegno civile e nazionale.

Il Nabucco di Verdi andò in scena a Napoli per la prima volta nel 1848 e il ricavato della penultima rappresentazione venne destinato alla “Santa causa italiana”. Da allora è una storia di amore e passione. Cementata, circa 100 anni dopo, nel 1949, dall'esibizione della divina Maria Callas nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

