Redditi in aumento e cresce il Sud ma è ampio il divario col Nord

Nel 2024, il reddito disponibile delle famiglie italiane registra un aumento del 3% a livello nazionale, grazie alle politiche di sostegno e alla ripresa post-pandemica. Tuttavia, questa crescita si distribuisce in modo disomogeneo tra le regioni, con il Sud in miglioramento ma ancora distanziato dal Nord. La differenza tra le aree del Paese evidenzia come le dinamiche economiche continuino a riflettere disparità storiche.

Nel 2024, il reddito disponibile delle famiglie italiane è aumentato del 3% su base nazionale. Un segnale positivo, che riflette gli effetti del post-pandemia e delle politiche di sostegno, ma che nasconde traiettorie regionali significativamente diverse. Lo attestano le stime preliminari dei dati Istat, che dipingono un quadro nazionale in lenta ripresa, ma segnato da persistenti squilibri geografici. I dati dell'Istat. Il dato più rilevante arriva dal Mezzogiorno, che registra l'incremento più sostenuto a livello di ripartizione: +3,4%. Una crescita superiore alla media che interessa quasi tutte le regioni del Sud, con punte importanti.

Famiglie, reddito al Sud inferiore del 31% rispetto al Centro-Nord. I dati Istat - L’Istat ha evidenziato come nel 2024 il Pil in volume (+0,7% a livello nazionale) sia aumentato dell'1% nel Nord- tg24.sky.it

Istat, a novembre prezzi della produzione +1,0%. Reddito al Sud ai minimi, export frenato dal dollaro debole e dai dazi Usa - A sostenere l’economia contribuiscono investimenti legati al Pnrr, servizi e turismo, nonostante consumi deboli e costi energetici ancora alti ... affaritaliani.it

Puntiamo a realizzare interventi importanti per famiglie e imprese. Aumento del bonus mamme, prolungamento del congedo per i figli con disabilità, interventi sui redditi medi. Una finanziaria coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani. - facebook.com facebook

