Affitti brevi osservazioni al Pug riaperte

Il Consiglio di Stato ha rilevato un vizio nell’iter della prima variante urbanistica riguardante gli affitti brevi con destinazione B3. Di conseguenza, il Comune riaprirà i termini per le osservazioni dei proprietari di immobili, nell’ambito della seconda variante al Piano regolatore generale. Questa decisione permette di rivedere e approfondire le regolamentazioni relative agli affitti brevi, garantendo un procedimento trasparente e conforme alle normative vigenti.

Dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha rilevato un vizio nell'iter della prima variante urbanistica al Piano regolatore generale sull'introduzione della destinazione d'uso B3 (quella relativa agli affitti brevi ), il Comune riaprirà i termini per le osservazioni da parte dei proprietari degli immobili nella seconda variante al Pug. La sentenza, infatti, ha evidenziato una 'falla' procedimentale nell'iter, dal momento che non prevede la possibilità per i proprietari degli immobili di presentare delle osservazioni. Dunque, nei prossimi giorni, saranno avviati gli adempimenti amministrativi nell'ambito della procedura della seconda variante, attualmente aperta, che ingloba la prima variante in materia di affitti brevi: in quella sede sarà possibile favorire la partecipazione dei proprietari interessati, come richiesto dal Consiglio di Stato.

