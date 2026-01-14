Addio al marchese Giuseppe Ramirez Ha formato tanti cavalieri illustri

Il marchese Giuseppe Ramirez si è spento, lasciando un’importante eredità nel mondo dell’ippica a Siena. Figura riconosciuta e stimata, ha contribuito a formare numerosi cavalieri di rilievo. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molti professionisti del settore, consolidando un percorso di passione e professionalità che lascia un segno duraturo nella comunità senese.

di Laura Valdesi SIENA Un'istituzione e un esempio per tanti senesi che hanno scelto di lavorare nell'ippica, ad alti livelli. O, magari, di cimentarsi nel Palio. Il marchese Giuseppe Ramirez ha insegnato infatti anche a Trecciolino e ad Andrea Franchi, solo per citare due nomi che hanno scritto pagine di storia. "Per noi allievi è stato come un babbo, con la B maiuscola", dice Marco Bruni che aggiunge: "Mi ha insegnato tutto, con il suo arrivo al Club ippico ci fu un cambio di marcia". Il marchese Ramirez si è spento ieri a 89 anni, li aveva compiuti il 21 settembre scorso, nella sua casa a Siena.

