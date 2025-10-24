ASSISI - Giuseppe Bensi è il nuovo Gran Maestro della Compagnia dei Cavalieri del Colle Paradiso che ha rinnovato, con le elezioni svoltesi il 17 ottobre, le cariche per il prossimo triennio e succede a Guerino Merola. La Compagnia dei Cavalieri del Colle Paradiso si propone di promuovere la vita di fede nei propri associati, nelle loro famiglie e in ogni altro ambito della vita sociale della propria città attraverso la preghiera, la carità cristiana verso i bisognosi, e l’organizzazione di iniziative culturali e sociali. Mantengono viva la memoria del gruppo di cavalieri che riportò a casa San Francesco, nell’estate del 1226, da Nocera e rappresentano, con i loro mantelli, una presenza costante in molti momenti della vita religiosa e civile della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giuseppe Bensi. Gran Maestro dei Cavalieri