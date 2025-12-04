Sei morto libero come hai sempre vissuto Ha segnato un’epoca tutta italiana | una città intera in lutto

Napoli piange la scomparsa di una delle figure più iconiche e leggendarie degli ultimi cinquant’anni. È morto a quasi 73 anni Antonio Mellino, conosciuto come Agostino ‘o pazzo, protagonista di storie che hanno attraversato la cultura popolare della città partenopea. Negli anni Settanta, Mellino si distinse come uno spericolato motociclista, spesso sulle prime pagine dei giornali locali per le sue imprese audaci tra i vicoli di Napoli. La sua abilità al manubrio della Gilera gli permetteva di sfuggire alla polizia con manovre mozzafiato, trasformando le strade dei Quartieri Spagnoli in un palcoscenico per le sue corse spericolate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

