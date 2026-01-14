È morto Luciano Manzalini addio a metà dei Gemelli Ruggeri | Una persona deliziosa un intellettuale e comico di grande livello

È scomparso Luciano Manzalini, cofondatore dei Gemelli Ruggeri. Ricordato come una persona deliziosa, intellettuale e umorista di grande livello, lascia un ricordo profondo nel panorama musicale italiano. La sua presenza e il suo talento hanno contribuito a definire un’epoca, lasciando un’impronta significativa nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Bologna, 13 gennaio 2026 – "Una volta Luciano si arrabbiò moltissimo. Ma tanto, eh, non mi ricordo bene il motivo, era furente. E, al limite della sopportazione, sbottò con un 'cribbio!' Tutti i presenti lo guardarono e si misero a ridere. Questo per dire che animo gentile fosse, una persona eccezionale". Così Eraldo Turra ricorda il suo amico e sodale artistico Luciano Manzalini, che se n'è andato oggi pomeriggio nella clinica Villa Paola. Nato a Milano ma bolognese d'adozione ormai da decenni, Manzalini aveva appena compiuto 74 anni. Insieme, i due formavano (dal 1979) i Gemelli Ruggeri: per intenderci, Manzalini era il 'secco' del duo comico.

