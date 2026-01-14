Accademia regionale di polizia locale il comandante Raoul De Michelis nominato nel Comitato tecnico scientifico

Il comandante della polizia locale di Cisterna, Raoul De Michelis, è stato nominato componente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Accademia regionale di polizia locale del Lazio. Questa nomina riconosce l’esperienza e le competenze del comandante nel settore della sicurezza locale, contribuendo allo sviluppo di iniziative e progetti formativi a livello regionale. La partecipazione nel Comitato rappresenta un’opportunità per promuovere la professionalità e l’efficacia delle forze di polizia locale.

Il comandante della polizia locale di Cisterna, Raoul De Michelis, nominato componente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Accademia regionale di polizia locale del Lazio.La formalizzazione dell’incarico, come unico esponente del territorio pontino, è avvenuta nell’ambito della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Rocca presenta l'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio Leggi anche: Biblioteca Nazionale di Firenze: nominato il Comitato scientifico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nasce l’Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio; Nasce l’Accademia regionale della Polizia Locale: si occuperà della formazione degli agenti; Rocca presenta l'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio; Nasce l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio: al via una nuova stagione per la formazione degl.... Accademia regionale di polizia locale, il comandante Raoul De Michelis nominato nel Comitato tecnico scientifico - La formalizzazione dell’incarico, come unico esponente del territorio pontino, è avvenuta nell’ambito della cerimonia di presentazione della Scuola di perfezionamento delle forze di polizia presso la ... latinatoday.it

Nasce l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio: la presentazione a Roma - Presentata a Roma l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio: Fondazione della Regione per la formazione degli agenti, con risorse dedicate e avvio dei corsi dopo le procedure ... latinaquotidiano.it

Presentata l’Accademia Regionale di Polizia locale del Lazio - È stata presentata oggi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia a Roma l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, la Fondazione di partecipazione che si occuperà della Forma ... rietinvetrina.it

VITERBO - Il piano nazionale di assunzioni rafforza le forze dell’ordine nel Lazio con la creazione di una nuova Accademia regionale per la polizia locale #polizia #viterbo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.