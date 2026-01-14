A Verona torna la Raccolta beni invernale per migranti e senza dimora | Rete solidale contro freddo e marginalità

A Verona riprende la “Raccolta beni invernale”, un’iniziativa di solidarietà rivolta a migranti e persone senza dimora. Con l’arrivo della stagione fredda, l’evento si propone di raccogliere vestiti, coperte e altri beni essenziali per supportare chi si trova in situazioni di marginalità e vulnerabilità. Un gesto di solidarietà volto a offrire un aiuto concreto durante i mesi più rigidi dell’anno.

Con l’arrivo della stagione invernale, Verona torna ad accogliere una nuova edizione della “Raccolta beni invernale”, un’iniziativa di solidarietà rivolta alle persone migranti e a chi vive senza una fissa dimora. L’appuntamento, ormai consolidato nel tessuto cittadino, è promosso dalla Rete. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

