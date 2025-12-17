Approvato il piano invernale | Verona rafforza l’accoglienza per chi vive in estrema marginalità
Il piano invernale di Verona per il 2025-2026 è stato approvato, segnando un impegno concreto nel potenziamento dei servizi di accoglienza per le persone in situazione di estrema marginalità. L’obiettivo è garantire supporto e assistenza adeguata durante i mesi più freddi, rafforzando la rete di solidarietà e inclusione per le fasce più vulnerabili della popolazione.
Verona si prepara ad affrontare l’inverno 2025-2026 con un rafforzamento dei servizi dedicati alle persone in stato di estrema marginalità. Il Comune ha confermato la disponibilità complessiva di 300 posti letto tra strutture annuali, temporanee invernali e alloggi residenziali, di cui 80. 🔗 Leggi su Veronasera.it
