Approvato il piano invernale | Verona rafforza l’accoglienza per chi vive in estrema marginalità

Il piano invernale di Verona per il 2025-2026 è stato approvato, segnando un impegno concreto nel potenziamento dei servizi di accoglienza per le persone in situazione di estrema marginalità. L’obiettivo è garantire supporto e assistenza adeguata durante i mesi più freddi, rafforzando la rete di solidarietà e inclusione per le fasce più vulnerabili della popolazione.

