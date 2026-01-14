2 Hearts – Intreccio di destini | tutto quello che c’è da sapere sul film
2 Hearts – Intreccio di destini: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 2 Hearts – Intreccio di destini, film del 2020 diretto da Lance Hool. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Chris è una matricola universitaria un po’ impacciata. Uscendo da un’aula dopo la sua lezione si scontra con Sam (Samantha), che invece è all’ultimo anno. Tra i due da subito scoccherà la scintilla, e finiranno per mettersi insieme e per progettare il loro futuro di coppia nonostante la giovane età. Contemporaneamente, un’altra coppia si forma. 🔗 Leggi su Tpi.it
2 Hearts - Intreccio di Destini - 2 Hearts Intreccio di Destini, scheda del film di Lance Hool, con Jacob Elordi, Adan Canto e Tiera Skovbye, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film a ... comingsoon.it
Il film “2 Hearts – Intreccio di destini” stasera su Rai 2: la trama - Intreccio di destini" diretto da Lance Hool in onda stasera in prima serata su Rai 2: ecco la trama. corrierenazionale.it
RAI 2 * “CUORI IN INVERNO” – 14/01 (21.20) : «”2 HEARTS – INTRECCIO DI DESTINI” IN PRIMA VISIONE, DRAMMA ROMANTICO CON JACOB ELORDI E RADHA MITCHELL» (VEDI-SEGUI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Una rassegna di film romantici dal titolo “Cuori in inverno”. agenziagiornalisticaopinione.it
Due amori, due vite unite dai sogni e dal destino. Ispirato a una storia vera 2 HEARTS. INTRECCIO DI DESTINI questa sera alle 21.20 su Rai 2. #2hearts #rai2 #cinemaintv #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 facebook
1^Tv - #CuoridInverno - Alle 21.20 "2 Hearts - Intreccio di destini” di L. Hool con J. Elordi, R. Mitchell, A.Canto, T. Skovbye | Le vite di Chris e Sam, giovani innamorati, si intrecciano in modo inaspettato con quelle di Jorge e Leslie, coppia matura. Da una storia x.com
