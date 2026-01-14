2 Hearts – Intreccio di destini | tutto quello che c’è da sapere sul film

2 Hearts – Intreccio di destini: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda 2 Hearts – Intreccio di destini, film del 2020 diretto da Lance Hool. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Chris è una matricola universitaria un po’ impacciata. Uscendo da un’aula dopo la sua lezione si scontra con Sam (Samantha), che invece è all’ultimo anno. Tra i due da subito scoccherà la scintilla, e finiranno per mettersi insieme e per progettare il loro futuro di coppia nonostante la giovane età. Contemporaneamente, un’altra coppia si forma. 🔗 Leggi su Tpi.it

