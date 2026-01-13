Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli intervista a Liliana Bottone | Di Ida si sa poco ho potuto ricostruirla attraverso le lettere che si scambiava con il fratello Anche per me la famiglia è importante
Il 13 gennaio su Raiuno andrà in onda “Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”, un programma che esplora il legame tra il poeta e la sua famiglia. In un’intervista, Liliana Bottone rivela come abbia ricostruito il personaggio di Ida, attraverso lettere e documenti. Un’occasione per approfondire aspetti meno noti della vita di Pascoli e riflettere sull’importanza della famiglia nella sua opera.
Il 13 gennaio andrà in onda su Raiuno in prima serata “ Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”. Il film, diretto da Giuseppe Piccioni, traccia un profilo inedito del poeta Giovanni Pascoli. Qui non si indaga sulla sua poetica ma sulla sua dimensione umana: l’ossessione per la ricerca dei colpevoli dell’assassinio del padre, il nido familiare, il legame affettivo con le sorelle. Il racconto parte dal 1912 quando un treno con le spoglie di Pascoli parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra cui la sorella Maria. Il viaggio riflette il lutto del Paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli”, intervista a Federico Cesari: “Pascoli è stato un ecologista ante litteram, invitava l’uomo a riconnettersi con la natura”
Leggi anche: ‘Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli’, stasera su Rai 1: le anticipazioni
Romanzo Famigliare: le anticipazioni dell’ultima puntata - I protagonisti di Romanzo Famigliare sono Vittoria Puccini e Guido Caprino Un grande affresco contemporaneo, una ... panorama.it
Romanzo Famigliare: al via la serie di Francesca Archibugi - Romanzo Famigliare è un grande affresco contemporaneo ambientato a Livorno Un grande affresco contemporaneo ... panorama.it
Anticipazioni Romanzo famigliare,sesta e ultima puntata:la scelta di Emma - Grande attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di Romanzo Famigliare, la fiction di Raiuno con Vittoria Puccini che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e ascolti. it.blastingnews.com
“Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli”, intervista a Federico Cesari
Martedì 13 gennaio, alle 21:30 su Rai1, debutta in prima visione "Zvanì – Il romanzo familiare di Giovanni Pascoli", un'opera cinematografica che restituisce al pubblico la dimensione più intima e umana del grande poeta romagnolo. Il lungometraggio è stato p - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.