IA | Bruxelles lancia Raise l’istituto scientifico virtuale

Riunire risorse essenziali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e promuovere così innovazioni scientifiche rivoluzionarie: questo l’obiettivo di Raise, il nuovo istituto europeo virtuale lanciato dalla Commissione Ue in occasione del Summit europeo sull’IA nella scienza a Copenaghen. L’iniziativa, prevista nell’ambito della strategia ‘Apply AI’ e della strategia europea per l’IA nella scienza, sarà finanziata con 107 milioni di euro provenienti dal programma Horizon Europe. Raise – Risorsa per la scienza dell’IA in Europa – riunirà e coordinerà le risorse fondamentali dell’IA, tra cui potenza di calcolo, dati, talenti e finanziamenti per la ricerca negli Stati membri dell’Ue e nel settore privato, per guidare sia lo sviluppo dell’IA di frontiera che il progresso scientifico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

