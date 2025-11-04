IA | Bruxelles lancia Raise l’istituto scientifico virtuale

Riunire risorse essenziali per lo  sviluppo dell’intelligenza artificiale  e promuovere così innovazioni scientifiche rivoluzionarie: questo l’obiettivo di  Raise, il nuovo istituto europeo virtuale  lanciato dalla  Commissione Ue  in occasione del Summit europeo sull’IA nella scienza a Copenaghen. L’iniziativa, prevista nell’ambito della  strategia ‘Apply AI’  e della strategia europea per l’IA nella scienza, sarà finanziata con  107 milioni di euro provenienti dal programma Horizon Europe. Raise – Risorsa per la scienza dell’IA in Europa – riunirà e coordinerà le risorse fondamentali dell’IA, tra cui potenza di calcolo, dati, talenti e finanziamenti per la ricerca negli Stati membri dell’Ue e nel settore privato, per guidare sia lo sviluppo dell’IA di frontiera che il progresso scientifico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

