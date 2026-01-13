WWE | Nuovi piani per WrestleMania 42 McIntyre al centro Rhodes vs Reigns a rischio

La WWE ha modificato i piani per WrestleMania 42, concentrandosi su Drew McIntyre come protagonista principale. Secondo fonti, la decisione di assegnare il titolo a McIntyre ha portato a un ripensamento sulla programmazione, mettendo in discussione anche il match tra Cody Rhodes e Roman Reigns. Questi cambiamenti indicano un forte rinnovamento strategico in vista dello spettacolo, con la compagnia che adatta gli eventi alle nuove priorità.

La WWE sta rimescolando le carte in vista di WrestleMania 42. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer durante il Wrestling Observer Radio, la compagnia avrebbe apportato un cambiamento importante ai piani per lo Showcase of the Immortals già la scorsa settimana, arrivando persino ad accantonare il tanto chiacchierato rematch tra Cody Rhodes e Roman Reigns: “WrestleMania è cambiata mercoledì della scorsa settimana, quando hanno deciso di andare avanti con la vittoria titolata di McIntyre” ha rivelato Meltzer, lasciando intendere che la svolta sia arrivata subito dopo la decisione di assegnare il titolo a Drew McIntyre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

