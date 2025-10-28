WWE | Svelato il trailer di WrestleMania 42 Reigns Rhodes Punk e Lesnar protagonisti
La campagna cinematografica della WWE per WrestleMania 42 ha appena fatto jackpot, letteralmente. Dopo una serie di misteriosi teaser diffusi negli ultimi due giorni, è finalmente arrivato il video completo. e mantiene tutte le promesse. Narrato da Triple H in persona, il filmato finale stabilisce il tono per il più grande evento WWE del 2026, che si terrà all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Poco prima che RAW andasse in onda il 27 ottobre, Triple H ha pubblicato il settimo teaser: in primo piano una bottiglia di whiskey versato nei bicchieri. pic.twitter.comG9mhGrPkgB — Triple H (@TripleH) October 27, 2025 Ma quello era solo l’ultimo tassello. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
