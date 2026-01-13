Winter Blues | come superare la tristezza dopo le feste secondo la psicologa
Il Winter Blues, o Disturbo Affettivo Stagionale (SAD), è una condizione che interessa una percentuale significativa di italiani durante i mesi più freddi. Se ti senti spesso stanca, con voglia di alimenti comfort come pasta e dolci, non sei solo. In questo articolo, la psicologa spiega come riconoscere e affrontare questa forma di tristezza stagionale, offrendo consigli pratici per migliorare il benessere durante l’inverno.
Se da qualche settimana ti senti scarica, dormi tanto ma sei sempre stanca e hai voglia solo di pasta e dolci, non sei l’unica! Si chiama Winter Blues, o più tecnicamente Disturbo Affettivo Stagionale (SAD) e colpisce tra il 10% e il 20% delle persone in Italia. Da dove viene il Winter Blues. La faccenda è piuttosto semplice: meno luce solare arriva ai tuoi occhi, più il tuo corpo si “spegne”. La serotonina (quella che ti fa stare bene) cala fino al 25%, mentre la melatonina (quella che ti fa dormire) sale molto. Il risultato è che ti senti come se fossi sempre in jet lag. E dopo le feste è ancora peggio! Hai mangiato e bevuto più del solito, la dopamina è a terra e ti ritrovi catapultata nella routine grigia di gennaio: il cocktail perfetto per sentirti uno straccio. 🔗 Leggi su Dilei.it
