Con Winter Blues (feat. Chiara Stroia e Bleyd), Mike Estro torna a farsi sentire dopo un periodo di silenzio, scegliendo di raccontare l’inverno non come scenario, ma come stato mentale. Una canzone che entra nel punto esatto in cui la luce cala e i pensieri diventano più pesanti. Un disagio che ha un nome Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Mike Estro torna con un brano sul Winter Blues e l’ansia delle feste

Leggi anche: Winter Blues: guida ai Super food per affrontare l’inverno con energia e buonumore

Leggi anche: Cambio di stagione e Winter Blues: la guida del nutrizionista

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mike Estro. . “Winter Blues” fa parte del primo capitolo del mio nuovo album “Nuovo Buio”. Il Winter Blues, noto anche come Disturbo Affettivo Stagionale (SAD), è uno stato d’animo che emerge nei mesi freddi: meno luce, meno energia, tristezza e ansia che si - facebook.com facebook