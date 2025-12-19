Mike Estro torna con un brano sul Winter Blues e l’ansia delle feste

Con Winter Blues (feat. Chiara Stroia e Bleyd), Mike Estro torna a farsi sentire dopo un periodo di silenzio, scegliendo di raccontare l’inverno non come scenario, ma come stato mentale. Una canzone che entra nel punto esatto in cui la luce cala e i pensieri diventano più pesanti. Un disagio che ha un nome Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

