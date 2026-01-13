WhatsApp lancia il controllo parentale | ecco l’account secondario che protegge i tuoi figli
WhatsApp introduce un nuovo account secondario dedicato al controllo parentale, offrendo maggiore sicurezza e gestione delle attività dei minori. Questa funzione permette ai genitori di monitorare e proteggere i loro figli durante l’utilizzo dell’app, garantendo un’esperienza più sicura e controllata. La novità si inserisce nell’obiettivo di migliorare la tutela degli utenti più giovani, senza compromettere la privacy o la semplicità di utilizzo.
L’account secondario per una massima sicurezza: WhatsApp lancia un’importantissima novità, ovvero il controllo parentale. WhatsApp ha introdotto una nuova funzione di controllo parentale pensata per offrire ai genitori uno strumento efficace per monitorare e tutelare le attività online dei propri figli minorenni. Questa novità arriva in un contesto in cui la sicurezza digitale dei ragazzi è diventata una priorità, soprattutto alla luce dei numerosi casi di cronaca che vedono adolescenti esposti a rischi come bullismo, abusi o contatti con soggetti pericolosi. L’innovazione è stata anticipata dagli esperti di WABetaInfo, che hanno analizzato la versione beta 2. 🔗 Leggi su Screenworld.it
