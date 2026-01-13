Via Nocelle via libera alla bonifica della ' bomba ecologica' | la Provincia investe 54mila euro
La Provincia ha annunciato l’investimento di 54.000 euro per la bonifica della cosiddetta
Un intervento atteso e definito di estrema urgenza per ragioni di sicurezza, salubrità e decoro urbano. La Provincia di Caserta ha ufficialmente avviato il procedimento per il risanamento ambientale e la bonifica dell’area di via Nocelle, nel Comune di Casapulla, impegnando risorse complessive. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Via Nocelle, via libera alla bonifica della 'bomba ecologica': la Provincia investe 54mila euro - Un intervento atteso e definito di estrema urgenza per ragioni di sicurezza, salubrità e decoro urbano. casertanews.it
