Via Nocelle via libera alla bonifica della ' bomba ecologica' | la Provincia investe 54mila euro

La Provincia ha annunciato l’investimento di 54.000 euro per la bonifica della cosiddetta

Un intervento atteso e definito di estrema urgenza per ragioni di sicurezza, salubrità e decoro urbano. La Provincia di Caserta ha ufficialmente avviato il procedimento per il risanamento ambientale e la bonifica dell’area di via Nocelle, nel Comune di Casapulla, impegnando risorse complessive. 🔗 Leggi su Casertanews.it

