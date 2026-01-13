Via Leonardo da Vinci batteria al litio va in cortocircuito | incendio in una concessionaria

Nella notte, un incendio ha interessato una concessionaria in via Leonardo da Vinci, causando danni a due moto e rendendo temporaneamente inagibile un garage. L'incendio, attribuibile a un cortocircuito di una batteria al litio, ha generato paura tra i residenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno valutando i danni e le misure di sicurezza necessarie.

Due moto danneggiato, un garage dichiarato temporaneamente inagibile e tanta paura. Un incendio ha colpito la scorsa notte una concessionaria di via Leonardo da Vinci, che si trova all'altezza dei campi di calcio del Ribolla, ma le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L'ipotesi più.

