Paura in volo | batteria al litio esplode fiamme in cabina

Fiamme improvvise a bordo. Sabato 18 ottobre un aereo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero è esplosa nella cappelliera, scatenando un incendio improvviso. Il panico ha colto di sorpresa passeggeri ed equipaggio, ma la prontezza del personale di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Paura in volo: batteria al litio esplode, fiamme in cabina

