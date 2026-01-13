Vetrate luminose sulla piazza in città potrebbero arrivare un nuovo bar o una gelateria | il bando
È aperto un bando per l’assegnazione di un nuovo locale nella piazza dei Giardini di Villa d'Adda, ad Agrate Brianza. Si tratta di uno spazio luminoso e moderno, ideale per un bar, una pasticceria o una gelateria. L’opportunità è rivolta a chi desidera avviare un’attività in una delle zone più caratteristiche del centro, offrendo un ambiente gradevole e funzionale.
