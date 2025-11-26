C’era una volta un bar di paese diventato una grande gelateria grazie a un cantante lirico e un economista

Gamberorosso.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla visione del nonno alla creatività di Domenico e Vincenzo: una gelateria di Altamura rinnova l’arte fredda con gelati gastronomici. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Per la prima volta al mondo, un Paese ha deciso di vietare i PFAS nei cosmetici (e non si trova in Europa) - Parliamo di una classe di circa 14mila sostanze chimiche conosciute per la loro resistenza e durabilità nell’ambiente (non a caso negli ... Lo riporta greenme.it

Cerca Video su questo argomento: C8217era Volta Bar Paese