C’era una volta un bar di paese diventato una grande gelateria grazie a un cantante lirico e un economista

Dalla visione del nonno alla creatività di Domenico e Vincenzo: una gelateria di Altamura rinnova l’arte fredda con gelati gastronomici. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Contenuti che potrebbero interessarti

C'era una volta in un Paese lontano, un piccolo villaggio dalle casette di legno e corteccia, i cui abitanti facevano i falegnami. Pur avendo ogni agio e ricchezza, non erano felici, poiché non avevano figli a rallegrare la loro dimora. Finché un bel giorno un tintin - facebook.com Vai su Facebook

Per la prima volta al mondo, un Paese ha deciso di vietare i PFAS nei cosmetici (e non si trova in Europa) - Parliamo di una classe di circa 14mila sostanze chimiche conosciute per la loro resistenza e durabilità nell’ambiente (non a caso negli ... Lo riporta greenme.it