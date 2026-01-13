Vertenza Cargill Mcl solidale con i lavoratori

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina esprime solidarietà alle 49 famiglie dei lavoratori Cargill, coinvolti nella vertenza in corso. La multinazionale, attiva nel settore della pectina, sembra orientata a procedere con licenziamenti che destano preoccupazione tra i dipendenti e le loro famiglie. In un momento di tensione, il nostro impegno è per un confronto costruttivo e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

