Vertenza Cargill l' assessore Tamajo convoca tavolo regionale

Messinatoday.it | 2 nov 2025

"La vertenza Cargill è complessa e delicata, ma le istituzioni non si fermano. L’Assessore regionale alle Attività Produttive, Edmondo Tamajo, ha convocato per il 5 novembre un tavolo tecnico presso l’Assessorato per avviare un confronto concreto tra azienda, lavoratori e parti sociali", dichiara. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

