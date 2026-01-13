Verona Bologna ecco la decisione ufficiale sulla trasferta | chi potrà andare allo stadio?

Il 13 gennaio 2026, è stata comunicata ufficialmente la decisione di vietare ai residenti nella provincia di Bologna la trasferta a Verona di giovedì. La misura, già in vigore per gli ultras con la sospensione della vendita dei biglietti, si estende ora a tutti i residenti, limitando la partecipazione allo stadio. Questa decisione mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti legati all’evento sportivo.

Bologna, 13 gennaio 2026 - Ora è ufficiale: la trasferta di giovedì a Verona è stata vietata a tutti i residenti nella provincia di Bologna (e non solo agli ultras, a cui era già stata sospesa la vendita degli biglietti ). Così ha deciso il Casms, ovvero l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che in seguito agli episodi relativi nel corso dell'ultima trasferta dei rossoblù a Como ha deciso di vietare la trasferta. Non a tutti però: i tifosi rossoblù residenti fuori provincia potranno regolarmente seguire la squadra. Divieto di vendita dei biglietti. Sul sito del club scaligero si legge cosi: "Per l’incontro di calcio di Serie A Hellas Verona-Bologna del 15 gennaio 2026, in seguito a quanto accaduto a Como in occasione di Como-Bologna il 10 gennaio 26, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: divieto di vendita dei tagliandi a tutti i residenti nella Provincia di Bologna con annullamento e rimborso dei biglietti di accesso allo stadio eventualmente già venduti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

