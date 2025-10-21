Terni asilo Girotondo | Risolte le numerose criticità emerse Ammodernato ed in sicurezza
Un precedente sopralluogo aveva evidenziato: “Numerose criticità”. In quel frangente, alla metà del mese di febbraio, il primo cittadino Stefano Bandecchi si era recato direttamente al cantiere dell’asilo Girotondo per verificare lo stato degli interventi. Una visita che aveva coinvolto anche i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Stamattina a Terni dai ragazzi e dalle ragazze di un Istituto Comprensivo, nel pomeriggio con gli adulti. @kiddesignweek - facebook.com Vai su Facebook