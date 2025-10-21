La Lega commissaria Vannacci | i suoi team non potranno più fare politica nel partito
Il processo, dopo il flop delle elezioni regionali in Toscana, era inevitabile. L’imputato, Roberto Vannacci, non è presente al consiglio federale della Lega, chiamato a fare il punto sulle elezioni regionali. Sia dei risultati in Calabria, Marche e Toscana, che del voto in arrivo tra circa un mese in Veneto. Vannacci è però al centro dell’attenzione della riunione in casa Lega: lui è assente perché impegnato con la plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, ma decide di non presenziare neanche in collegamento. E così rende facile la vita a chi è pronto a contestarlo. E alla fine la decisione suona un po’ come un commissariamento nei suoi confronti, anche se non citato espressamente: il cosiddetto team Vannacci non deve essere “una realtà politica alternativa”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
?Grandi e piccoli marinai navigano in un #MarediLegalità Le “barche della legalità”, insieme agli Optimist, hanno partecipato alla veleggiata sociale organizzata questa domenica dalla Sezione LNI di Castellammare del Golfo. Erano presenti per l’occasion - facebook.com Vai su Facebook
Dal commissario europeo Hoekstra arriva l’ennesima prova di con cui si vuole distruggere l’Europa che produce. La Lega e l'Italia dicono no all'elettrico a tutti i costi e si alla neutralità tecnologica anche nel settore automotive. - X Vai su X
Tante idee per la Lega. Ma senza Vannacci e con un altro Salvini - Al Consiglio federale si parla del flop del generale, che torna a essere uno dei tanti. Scrive huffingtonpost.it
Lega, Zaia diserta il Consiglio: i team di Vannacci nel mirino - L’ala nordista chiederà al generale di chiudere le sue “cellule” e pagare le quote come tutti i militanti ... Come scrive repubblica.it
Lega, il generale Vannacci diserta il consiglio federale. Siri: "Non si è collegato" Lega, il generale Vannacci diserta il consiglio federale. Siri: “Non si è collegato ... - Tre ore di incontro per fare il punto dopo la sconfitta in Toscana e in vista delle prossime regionali in Veneto. Lo riporta ilfattoquotidiano.it