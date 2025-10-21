La Lega commissaria Vannacci | i suoi team non potranno più fare politica nel partito

Il processo, dopo il flop delle elezioni regionali in Toscana, era inevitabile. L’imputato, Roberto Vannacci, non è presente al consiglio federale della Lega, chiamato a fare il punto sulle elezioni regionali. Sia dei risultati in Calabria, Marche e Toscana, che del voto in arrivo tra circa un mese in Veneto. Vannacci è però al centro dell’attenzione della riunione in casa Lega: lui è assente perché impegnato con la plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, ma decide di non presenziare neanche in collegamento. E così rende facile la vita a chi è pronto a contestarlo. E alla fine la decisione suona un po’ come un commissariamento nei suoi confronti, anche se non citato espressamente: il cosiddetto team Vannacci non deve essere “una realtà politica alternativa”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it