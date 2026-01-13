Usura da 70mila euro al titolare del pub | finisce ai domiciliari

G.C., arrestato a novembre per usura aggravata ed estorsione, è stato posto agli arresti domiciliari. I fatti riguardano un episodio di usura da circa 70mila euro nei confronti del titolare di un noto risto pub con sedi a Caserta e Santa Maria Capua Vetere. La vicenda evidenzia le problematiche legate a pratiche finanziarie abusive nel settore della ristorazione.

Arresti domiciliari per G.C., arrestato a novembre per usura aggravata ed estorsione ai danni del gestore di un noto risto pub, con sedi a Caserta e Santa Maria Capua Vetere. Lo ha deciso il gip Dello Stritto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l’istanza del difensore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

