Finisce ai domiciliari la responsabile di ActionAid accusata di aver rubato 1,5 milioni di euro E non è la prima volta | A una donna prese 400 mila euro

La gip Sonia Mancini ha parlato di «impressionante inclinazione criminale» e, in effetti, il castello di bugie della 47enne Francesca Marenco colpisce per la complessità delle sue architetture. Ex responsabile amministrativa della onlus ActionAid, la donna è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver sottratto fondi dell’associazione per un valore di circa un milione e mezzo di euro. Il fatto, risalente al periodo che va dal febbraio 2022 al maggio 2024, le è valso numerose accuse penali e pare anche che non fosse la prima volta. Forse neanche l’ultima: dopo il periodo ad ActionAid la donna ha lavorato in un’altra associazione di volontariato, Fondazione Arca, i cui bonifici da 12 mila euro nei confronti dell’indagata sono ora oggetto di verifica da parte della autorità. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

PUBBLICA SU TIK TOK VIDEO INNEGGIANTI LA JIHAD ISLAMICA, 33ENNE TUNISINO FINISCE AI DOMICILIARI GUARDA IL VIDEO - X Vai su X

#Ferentino – Droga, 36enne finisce ai domiciliari | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #droga #arresto - facebook.com Vai su Facebook

Finisce ai domiciliari la responsabile di ActionAid accusata di aver rubato 1,5 milioni di euro. E non è la prima volta: «A una donna prese 400 mila euro» - La donna era già stata condannata per un fatto simile e per una «truffa sentimentale». Segnala open.online

Francesca Marenco, arrestata l'ex responsabile di ActionAid che ha rubato 1,5 milioni di euro dati in beneficienza per comprarsi case e auto - La ex responsabile amministrativa della «onlus di rilievo internazionale» ActionAid, che è accusata di aver portato via ... Come scrive msn.com

Ruba un milione e mezzo alla onlus, arrestata la contabile di Actionaid Italia - Il denaro veniva utilizzato dall’indagata per acquistare case ed automobili ... Si legge su rainews.it