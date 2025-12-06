A Natale, almeno nel mondo nordico, è un rito. I biscotti si preparano in famiglia, una domenica pomeriggio tutti insieme, grandi e piccini. Se vengono bene, possono diventare un regalino affettuoso. Cinque o sei in un sacchetto? Stavolta preferiamo la scatolina “monoporzione”, di pregiato cartoncino. Apparecchiare a Natale: cinque dettagli speciali per la tavola delle feste X Leggi anche › Biscotti delle feste dalla Germania In Germania si preparano i Lebkuchen biscotti con miele, noci e una miscela di spezie come cannella, zenzero e chiodi di garofano. vengono solitamente abbelliti con una glassa di zucchero o cioccolato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Volete stupire con allegri (e deliziosi) frollini fatti in casa che sembrano usciti direttamente da una pasticceria?