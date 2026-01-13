Una trattativa tra Teheran e Washington non aiuterà gli iraniani

Una possibile trattativa tra Teheran e Washington potrebbe non favorire gli iraniani, poiché il movimento di protesta mira a cambiare un regime teocratico che ha causato difficoltà durature. Tuttavia, esistono timori che gli interessi statunitensi e israeliani possano influenzare le decisioni, rischiando di mettere a repentaglio le speranze di un reale cambiamento per la popolazione iraniana.

Il desiderio dei manifestanti di sbarazzarsi di un regime teocratico che li ha portati alla rovina rischia di essere sacrificato agli interessi statunitensi e israeliani. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Una trattativa tra Teheran e Washington non aiuterà gli iraniani

