Una trattativa tra Teheran e Washington non aiuterà gli iraniani
Una possibile trattativa tra Teheran e Washington potrebbe non favorire gli iraniani, poiché il movimento di protesta mira a cambiare un regime teocratico che ha causato difficoltà durature. Tuttavia, esistono timori che gli interessi statunitensi e israeliani possano influenzare le decisioni, rischiando di mettere a repentaglio le speranze di un reale cambiamento per la popolazione iraniana.
Il desiderio dei manifestanti di sbarazzarsi di un regime teocratico che li ha portati alla rovina rischia di essere sacrificato agli interessi statunitensi e israeliani. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza
Il Pentagono ha presentato al presidente degli Stati Uniti "una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete". Il tycoon annuncia dazi al 25% per chi commercia con Teheran, l'ira della Cina. Intanto non si ferma la repressione: i morti sareb
