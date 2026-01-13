Una trattativa tra Teheran e Washington non aiuterà gli iraniani

Una possibile trattativa tra Teheran e Washington potrebbe non favorire gli iraniani, poiché il movimento di protesta mira a cambiare un regime teocratico che ha causato difficoltà durature. Tuttavia, esistono timori che gli interessi statunitensi e israeliani possano influenzare le decisioni, rischiando di mettere a repentaglio le speranze di un reale cambiamento per la popolazione iraniana.

Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza

Il Pentagono ha presentato al presidente degli Stati Uniti "una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete". Il tycoon annuncia dazi al 25% per chi commercia con Teheran, l'ira della Cina. Intanto non si ferma la repressione: i morti sareb

