Una trattativa fra Teheran e Washington non aiuterà gli iraniani

Una possibile trattativa tra Teheran e Washington potrebbe non portare benefici agli iraniani, poiché il movimento di protesta volto a cambiare il regime teocratico rischia di essere compromesso in nome degli interessi statunitensi. La dinamica delle relazioni internazionali evidenzia come gli interessi geopolitici possano influenzare le aspettative di cambiamento e riforme all’interno dell’Iran.

Il tentativo dei manifestanti di sbarazzarsi di un regime teocratico rovinoso rischia di essere sacrificato in nome degli interessi statunitensi.

Una trattativa tra Teheran e Washington non aiuterà gli iraniani - Il desiderio dei manifestanti di sbarazzarsi di un regime teocratico che li ha portati alla rovina rischia di essere sacrificato agli interessi statunitensi e israeliani. internazionale.it