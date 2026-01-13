Una trattativa fra Teheran e Washington non aiuterà gli iraniani
Una possibile trattativa tra Teheran e Washington potrebbe non portare benefici agli iraniani, poiché il movimento di protesta volto a cambiare il regime teocratico rischia di essere compromesso in nome degli interessi statunitensi. La dinamica delle relazioni internazionali evidenzia come gli interessi geopolitici possano influenzare le aspettative di cambiamento e riforme all’interno dell’Iran.
Il tentativo dei manifestanti di sbarazzarsi di un regime teocratico rovinoso rischia di essere sacrificato in nome degli interessi statunitensi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza
Il Pentagono ha presentato al presidente degli Stati Uniti "una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete”. Il tycoon annuncia dazi al 25% per chi commercia con Teheran, l'ira della Cina. Intanto non si ferma la repressione: i morti sareb - facebook.com facebook
