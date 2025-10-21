AREZZO Una Scuola Basket Arezzo più che mai incerottata resta sempre in partita a San Miniato ma al termine dei quaranta minuti è costretta ad arrendersi ai padroni di casa dell’ Etrusca, che si impongono 82-70 e centrano la terza vittoria su quattro gare. Per il Centro Tecnico BM, invece, terza sconfitta su quattro gare. Coach Fioravanti deve rinunciare a Lemmi, in panchina ma indisponibile per una contusione al costato rimediata contro Cecina, ed è anche costretto a limitare l’utilizzo di Cazzanti, alle prese con un problema muscolare durante la gara. Le rotazioni, dunque, sono ridotte all’osso ma nonostante tutto gli amaranto partono bene, chiudendo il primo quarto sotto di appena due punti e giocando una straordinaria seconda frazione che permette di arrivare all’intervallo lungo in vantaggio 38-27, dopo aver concesso appena dodici punti ai locali nei secondi dieci minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Toia e Pieri non bastano Sba, una sconfitta amara