Una raccolta fondi per pagare i lavori al tetto del cinema teatro di Omegna

È stata avviata una raccolta fondi per finanziare i lavori di riparazione del tetto del Cinema Teatro Sociale di Omegna. L'obiettivo è garantire la sicurezza e la continuità delle attività culturali, preservando un patrimonio storico della comunità. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per sostenere questo intervento e mantenere vivo il ruolo del teatro come spazio di incontro e cultura.

É partita la raccolta fondi per sostenere le spese dei lavori al tetto del Cinema Teatro Sociale di Omegna.Obiettivo dell'iniziativa "Un tetto per la cultura sociale" è raggiungere la cifra di 25mila euro. Il costo complessivo dei lavori al tetto dello storico teatro è infatti di oltre 200mila. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Scuola Corridoni, i genitori fanno ricorso al Tar e avviano una raccolta fondi per pagare la causa contro il Comune di Como Leggi anche: Mickey Rourke rischia lo sfratto: l'attore lancia una raccolta fondi per pagare l'affitto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bergamo, la sede della Croce Rossa ristrutturata. Ora raccolta fondi per ultimarla: «Aiutateci, mancano solo opere accessorie; Sede della Croce Rossa a Bergamo, l’appello: servono 300mila euro per finire i lavori; Leonardo Bove, raccolti 60mila euro: il 16enne milanese è arrivato da Zurigo al Niguarda; I lavori alla chiesa di Striano sono urgenti, entra nel vivo la raccolta fondi. Sondrio e il canile dell’Enpa che disturba il vicinato: parte la raccolta fondi per pagare lavori e multe - Il collegio ha rigettato il reclamo dell’associazione, rendendo esecutiva la condanna e confermando le prescrizioni già imposte dal giudice di primo grado a inizio agosto: la ... milano.corriere.it Mickey Rourke rifiuta la raccolta fondi in suo favore: «È imbarazzante, preferirei uccidermi» - L'attore di "9 settimane e 1/2" ha rifiutato l'aiuto del suo staff, che su GoFundMe ha lanciato una raccolta fondi in suo favore: ecco cosa sta succedendo ... iodonna.it

ROURKE FONDI Mickey Rourke respinge la raccolta fondi: “Non voglio beneficenza” - La notizia della raccolta fondi per aiutare Mickey Rourke a pagare debiti e affitti arretrati ha fatto rapidamente il giro del mondo ... statoquotidiano.it

Una nuova raccolta fondi per le cure: la solidarietà senza sosta per i ragazzi di Crans-Montana milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Morto in strada, una raccolta fondi per l’ultimo viaggio in Egitto. Verdellino, casa ancora sequestrata: i familiari ospitati tramite la parrocchia. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.