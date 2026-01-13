Una donna aggredita in casa e minacciata con una pistola l’altra molestata più volte

Il 13 gennaio 2026, al Tribunale di Benevento, si terrà l’udienza per ascoltare due donne della provincia, vittime di violenze e intimidazioni. Le testimonianze riguardano episodi di aggressione in casa, con minacce con pistola, e molestie ripetute. Le donne sono assistite dagli avvocati Giorgione ed Errico nel quadro di un procedimento penale contro N., e il processo rappresenta un passo importante nel percorso di giustizia e tutela.

Tempo di lettura: 2 minuti È fissata per oggi, martedì 13 gennaio 2026, presso il Tribunale di Benevento l'udienza per l'assunzione della testimonianza di due donne della provincia di Benevento, difese dagli avvocati Giorgione ed Errico, vittime di gravi episodi di violenza e intimidazione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di N. C., 25enne residente a Grottaminarda, attualmente agli arresti domiciliari. Le deposizioni saranno raccolte tramite incidente probatorio con modalità protette, per tutelare la sicurezza e l'integrità delle persone offese. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 25enne, assistito dall'avvocato Giovanni Antonio Terrazzano, avrebbe posto in essere una serie di comportamenti persecutori e violenti nei confronti della sua compagna, con minacce, insulti e aggressioni fisiche reiterate a partire dal giugno 2025.

