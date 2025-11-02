Pestata minacciata e segregata in casa Fine dell’incubo per una giovane donna

Fermo, 2 novembre 2025 – E ra accusato di aver violentato più volte la giovane moglie che si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui, di averla picchiata brutalmente e di averla sottoposta a maltrattamenti tra le mura domestiche. Per questo motivo un 30enne marocchino residente a Montegranaro era stato condannato in primo grado a otto anni di reclusione. I suoi legali però, gli avvocati Michela Romagnoli e Patrizia Pacioni, hanno presentato ricorso alla Corte d’Appello di Ancona, che ha riformato la prima sentenza assolvendo l’imputato per le violenze sessuali e condannandolo per maltrattamenti in famiglia a due anni di reclusione e cinquemila euro di risarcimento danni provvisorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

