Un uomo ha perso peli e non suda più dopo un tatuaggio

Un caso clinico riportato dalla rivista Clinics and Practice evidenzia come alcuni componenti dei tatuaggi possano influire sulla salute della pelle. In particolare, si segnala la perdita di peli e l’assenza di sudorazione in un uomo dopo aver effettuato un tatuaggio. Questa situazione solleva l'importanza di conoscere i possibili rischi associati ai pigmenti utilizzati e di consultare professionisti qualificati prima di sottoporsi a tatuaggi.

AGI - Un caso clinico straordinario, riportato dalla rivista Clinics and Practice, accende i riflettori sui potenziali rischi legati ai componenti dei tatuaggi. Un uomo di origine polacca ha sviluppato una reazione immunitaria senza precedenti dopo essersi tatuato con inchiostro rosso, arrivando a perdere non solo i capelli, ma ogni pelo del corpo e la capacità di sudare. Il paziente, un uomo di mezza età le cui generalità sono rimaste riservate, aveva effettuato diversi tatuaggi nel corso degli anni senza alcuna complicazione. Tuttavia, poco dopo aver aggiunto un nuovo disegno contenente pigmenti di colore rosso, ha iniziato a manifestare una grave infiammazione localizzata proprio sulla parte colorata di rosso. 🔗 Leggi su Agi.it

