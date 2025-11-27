fdi spinge su nuova legge elettorale e premierato schlein sfida meloni ad atreju

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schlein rilancia e sfida Meloni sul palco di Atreju. Fratelli d’Italia accelera sulla riforma elettorale e sul premierato, mentre nel centrodestra emergono differenze di vedute e l’opposizione si prepara allo scontro politico. La Russa e Fazzolari chiedono una riforma, Salvini non corre. Ignazio La Russa e Giovanbattista Fazzolari premono sull’acceleratore, mentre Matteo Salvini frena. La partita sulla nuova legge elettorale è tutt’altro che avviata, ma dentro la maggioranza il dibattito si fa sempre più acceso. La Russa, pur riconoscendo i limiti legati al suo ruolo istituzionale, sottolinea l’urgenza di intervenire: secondo il presidente del Senato, con l’attuale sistema il risultato delle prossime Politiche potrebbe andare da una riconferma del centrodestra a un possibile pareggio, soprattutto al Senato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

