FdI spinge su nuova legge elettorale e premierato Schlein sfida Meloni ad Atreju
ABBONATI A DAYITALIANEWS Schlein rilancia e sfida Meloni sul palco di Atreju. Fratelli d’Italia accelera sulla riforma elettorale e sul premierato, mentre nel centrodestra emergono differenze di vedute e l’opposizione si prepara allo scontro politico. La Russa e Fazzolari chiedono una riforma, Salvini non corre. Ignazio La Russa e Giovanbattista Fazzolari premono sull’acceleratore, mentre Matteo Salvini frena. La partita sulla nuova legge elettorale è tutt’altro che avviata, ma dentro la maggioranza il dibattito si fa sempre più acceso. La Russa, pur riconoscendo i limiti legati al suo ruolo istituzionale, sottolinea l’urgenza di intervenire: secondo il presidente del Senato, con l’attuale sistema il risultato delle prossime Politiche potrebbe andare da una riconferma del centrodestra a un possibile pareggio, soprattutto al Senato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Paramount+ conquista Champions League Regno Unito. Netflix accende la nuova guerra dei diritti L’ingresso aggressivo delle piattaforme globali rivoluziona il mercato europeo e spinge i valori oltre ogni previsione dell’UEFA. Paramount+ guida la rivoluzion - facebook.com Vai su Facebook
“Neve Sporca” di PierC spinge ancora più in profondità la sua identità musicale: melodie moderne e internazionali, evocando un immaginario classico, quasI teatrale. Il brano racconta di un giovane adulto che guarda quel bambino con una consapevolezza n Vai su X
FdI accelera su legge elettorale e premierato. Schlein sfida Meloni ad Atreju - Il cantiere della legge elettorale è ancora ufficialmente tutto da aprire, ma ... Si legge su msn.com
Elezioni regionali in archivio, per il centrodestra si apre subito il cantiere della nuova legge elettorale - Dopo le Regionali, per il centrodestra si apre subito il cantiere della legge di bilancio. Scrive iltempo.it
FdI dopo la sconfitta alle regionali: “Cambiamo la legge elettorale” - Stop dem alle modifiche dei collegi uninominali. Segnala repubblica.it