Ecco le anticipazioni della settimana dal 12 al 16 gennaio 2026 di Un posto al sole. Antonietta fa una confessione che mette Gennaro Gagliotti in crisi, alterando gli equilibri tra i personaggi. Tra colpi di scena e tensioni, la trama si sviluppa lasciando emergere nuove dinamiche e decisioni importanti per i protagonisti. Scopriamo insieme cosa succederà nel quartiere di Palazzo Palladini.

La confessione di Antonietta travolge Gennaro Gagliotti e cambia tutto a Un posto al sole, tra vendette e nuovi equilibri. Lunedì 12 Gennaio 2026: La nuova settimana di Un posto al sole si apre con un clima tesissimo, perché Gennaro Gagliotti continua a sentirsi il padrone assoluto della situazione, convinto di poter ancora schiacciare Marina e Roberto senza conseguenze. L’imprenditore intensifica le sue manovre oscure, mentre dentro di sé riaffiorano i timori legati alla morte di Assane, un segreto che credeva ormai definitivamente archiviato. Ogni gesto tradisce nervosismo e paura, rendendo il suo atteggiamento sempre più aggressivo e scomposto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 12 Al 16 Gennaio 2026: Antonietta Incastra Gennaro!

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: arriva (finalmente) la resa dei conti per Gennaro Gagliotti

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: arriva (finalmente) la resa dei conti per Gennaro Gagliotti; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 gennaio 2026; Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: arriva (finalmente) la resa dei conti per Gennaro Gagliotti.

Anticipazioni Un Posto al Sole 12 – 16 gennaio 2026 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it