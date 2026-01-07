Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 12 Al 16 Gennaio 2026 | Antonietta Incastra Gennaro!
Ecco le anticipazioni della settimana dal 12 al 16 gennaio 2026 di Un posto al sole. Antonietta fa una confessione che mette Gennaro Gagliotti in crisi, alterando gli equilibri tra i personaggi. Tra colpi di scena e tensioni, la trama si sviluppa lasciando emergere nuove dinamiche e decisioni importanti per i protagonisti. Scopriamo insieme cosa succederà nel quartiere di Palazzo Palladini.
La confessione di Antonietta travolge Gennaro Gagliotti e cambia tutto a Un posto al sole, tra vendette e nuovi equilibri. Lunedì 12 Gennaio 2026: La nuova settimana di Un posto al sole si apre con un clima tesissimo, perché Gennaro Gagliotti continua a sentirsi il padrone assoluto della situazione, convinto di poter ancora schiacciare Marina e Roberto senza conseguenze. L’imprenditore intensifica le sue manovre oscure, mentre dentro di sé riaffiorano i timori legati alla morte di Assane, un segreto che credeva ormai definitivamente archiviato. Ogni gesto tradisce nervosismo e paura, rendendo il suo atteggiamento sempre più aggressivo e scomposto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
