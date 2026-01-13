Umbria Legale e Sicura al Metropolis di Umbertide Care Seekers – In cerca di cura
“Umbria Legale e Sicura”, promosso da Legacoop Umbria, Confcooperative Umbria, Confesercenti Umbria e Cooperativa Borgorete con il supporto della Regione Umbria, prosegue il suo percorso di informazione e sensibilizzazione. Presso il Metropolis di Umbertide, si tiene l’evento “Care Seekers – In cerca di cura”, volto a promuovere conoscenza e consapevolezza sui servizi di assistenza e tutela, rafforzando il dialogo tra cittadini e operatori del settore.
Prosegue il percorso di informazione e sensibilizzazione “Umbria Legale e Sicura”, promosso da Legacoop Umbria, Confcooperative Umbria, Confesercenti Umbria e Cooperativa Borgorete, con la Regione Umbria capofila. Il progetto nasce per rafforzare la cultura della legalità, la tutela dei diritti e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Umbria Legale e Sicura, il cinema per riflettere su immigrazione, sicurezza e legalità
Leggi anche: In cerca di un bel regalo al maschile? Dai profumi evergreen al grooming per la cura di barba e capelli, c'è l'imbarazzo della scelta
“Umbria Legale e Sicura” fa tappa a Umbertide Prosegue il percorso di informazione e sensibilizzazione Umbria Legale e Sicura, promosso da Legacoop Umbria, Confcooperative Umbria, Confesercenti Umbria e Cooperativa BorgoRete, con Regione Umb - facebook.com facebook
Diritto annuale 2026: dal primo gennaio cambia il tasso di interesse legale. Leggi le indicazioni per le cancellazioni e per i pagamenti dell'anno 2026 umbria.camcom.it/novita/avvisi/… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.