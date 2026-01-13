Umbria Legale e Sicura al Metropolis di Umbertide Care Seekers – In cerca di cura

“Umbria Legale e Sicura”, promosso da Legacoop Umbria, Confcooperative Umbria, Confesercenti Umbria e Cooperativa Borgorete con il supporto della Regione Umbria, prosegue il suo percorso di informazione e sensibilizzazione. Presso il Metropolis di Umbertide, si tiene l’evento “Care Seekers – In cerca di cura”, volto a promuovere conoscenza e consapevolezza sui servizi di assistenza e tutela, rafforzando il dialogo tra cittadini e operatori del settore.

